غدا.. "رجال الأعمال" تناقش برنامج مساندة ورد أعباء التصدير

أعلنت جمعية رجال الأعمال، أن لجنتي التصدير والصناعة التابعتين لها ستنظمان غدا الثلاثاء اجتماعا مشتركا، بحضور المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إن الاجتماع المشترك يستعرض خطة وزارة التجارة فى النهوض بالصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة لها.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن الاجتماع يناقش أيضا محاور برنامج وزارة التجارة والصناعة الجديد والخاص بمساندة ورد أعباء التصدير ودور مجتمع الأعمال للمساهمة في أهدافه.