شكري يبحث مع نظيره الليتواني سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره الليتواني ليناس لينكوفيتشيوس بشرم الشيخ سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرن قاما بالتوقيع على اتفاقية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول ؛ وذلك في إطار مساعي تعزيز العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين.



يذكر أن الوزير الليتواني كان قد قام بزيارة إلى مصر في شهر يناير الماضي ؛ لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وليتوانيا فضلًا عن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.