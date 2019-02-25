"صحة الغربية": تطعيم 490 ألف طفل ضد شلل الأطفال

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية الدكتور محمد شرشر، إنه تم تطعيم أكثر من 490 ألف طفل حتى الآن ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في بيان اليوم، أن الأطفال المستهدف تطعيمهم يصل عددهم إلى 718 ألفا و298 طفلًا من خلال الفرق المتحركة والثابتة على مستوى المحافظة، والتي بلغت 2103 فرق طبية للعمل خلال فترة الحملة، مؤكدًا توافر جميع جرعات التطعيم في المستشفيات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة.

