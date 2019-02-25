بدء منافسات الفرق الجماعية لسيف المبارزة بالبطولة العربية للجامعات

واصلت البطولة العربية الثالثة للجامعات في سلاح سيف المبارزة منافساتها بجامعة بني سويف بحضور الدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية ببني سويف بإقامة مباريات الفرق الجماعية.

ويقام مساء اليوم حفل على حمام سباحة كلية التربية الرياضية بمشاركة كل الوفود المشاركة في البطولة.

وقال الدكتور أيمن غنيم مدير البطولة، إن تصفيات دور الـ32 في منافسات فردي الرجال والسيدات شهدت فوز اللاعب محمد زيان من جامعة بني سويف على حساب اللاعب علي العبادي من جامعة ديالي العراقية، وفوز اللاعبة ساري عوني من الإسكندرية على اللاعبة فاطمة دسوقي من كفر الشيخ، وحازم عابد من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في السعودية على أمير السيد من جامعة القناة، وفوز وجدي الذاير من المعهد العالي بتونس على أحمد علي من بني سويف، وريتا أبو جودا من لبنان على تغريد مهدي من ديالي العراقية، وفيصل عابد من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على مدحت رمضان من القاهرة.