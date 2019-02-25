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الإثنين 25/فبراير/2019 - 05:38 م

الأربعاء.. عرض فيلم "الرحلة" تجاريًا في معرض 421 بالإمارات

الأربعاء.. عرض فيلم
حسين الجندي
dostor.org/2531772

يُعرض الفيلم الروائي الطويل "الرحلة" للمخرج محمد الدراجي في معرض 421 بالإمارات، في السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل؛ في إطار جولة عروضه التجارية حول الوطن العربي.

يذكر أن "الرحلة" سبق وعُرض بالإمارات من خلال سينما روكسي وفي لبنان بسينما متروبوليس، ومن المنتظر انطلاقته التجارية في الكويت من خلال سينما سينسكيب في شهر مارس.

وعُرض الفيلم مؤخرا في فلسطين بـالمسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي، وشارك في أيام فلسطين السينمائية، مهرجان دكا السينمائي الدولي ببنجلاديش، وفاز بجائزة أفضل سيناريو ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، لتكون الجائزة التاسعة للفيلم دوليا ضمن عشرات المهرجانات التي شارك فيها الفيلم الذي يمثل العراق في جوائز الأوسكار هذا العام، حيث حصل على جائزة أفضل ممثلة لبطلته زهراء غندور في الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للأفلام الآسيوية بلوس أنجلوس.

وتدور أحداث الفيلم في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانيا، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري، لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب؟

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