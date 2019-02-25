عرض عالمي أول لـ"بين بحرين" بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يشهد فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، عرضه العالمي الأول من خلال الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (20- 26 فبراير الجاري)، ويُعرض ضمن مسابقة الفيلم المصري، في الثامنة مساء اليوم.



ويُقام في تمام السابعة مساءً مراسم لاستقبال الحضور من أبطال وصناع الفيلم وهم المخرج أنس طلبة، وأبطال الفيلم فاطمة عادل، محمود فارس، يارا جبران، الطفلة عهد عبد المنعم محمد، ومن شركة الإنتاج المنتج المنفذ عبد الرحمن الجرواني، عبد الرحمن خضر، عمرو مدحت، محمد هشام، عمار نبيل، كريم دليل، وريم سلامة، ومن المرتقب إطلاقه تجاريا قريبا في دور العرض.



ويُكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثالثة عددا من الرموز النسائية التي أسهمت في تطور صناعة السينما المصرية، وتعد مسابقة الفيلم المصري هي أحدث إضافات المهرجان وتقدم جوائز نقدية، كما يُقدم المهرجان 5 ورش للسيناريو وصناعة الأفلام الوثائقية والتحريك.



أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.



الفيلم من إخراج أنس طلبة، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.