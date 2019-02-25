صلاح عبد الله "مصباح" في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"

يشارك الفنان صلاح عبد الله، في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع.



وقال "عبد الله" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه يجسد شخصية تدعى "مصباح" ولديه أسرة تتكون من الشاب "علاء" والذي يقدم هذه الشخصية "علي ربيع" والأنسة "شيماء" والتي تقدم هذه الشخصية "سهر الصايغ"، وذلك بخلاف طفل صغير متعدد المواهب غنائيا وتمثيليا يدعى "أحمد" ويشاركه في حياته الأسرية زوجته "ميرفت" والتي تقدم هذه الشخصية الفنانة "صابرين".



وأكد أن "فكرة بمليون جنيه" تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا، حول "علي ربيع" الذي يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلا لكثير من المشكلات الصعبة التي يمر بها مجتمعه الصغير، الأمر الذي يدفعه إلى محاولة تنفيذها بكل طريقة ممكنة، ويترتب على ذلك دخوله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية.



ويشارك في "فكرة بمليون جنيه" نخبة كبيرة من النجوم وهم: علي ربيع، صلاح عبد الله، صابرين، سهر الصايغ، كريم عفيفي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، أحمد خالد صالح، خالد كمال، ولاء الشريف، خالد عليش، ندى عادل، محمد محمود وغيرهم من النجوم، إنتاج شركة المتحدين للمنتج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى، ومن إخراج وائل إحسان.