صور.. إطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من "أنا وماما" على النهار

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "أنا وماما" الذي يتناول كل ما يخص الأم وابنتها، مساء يوم الجمعة، على فضائية النهار، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.



"أنا وماما" تقديم عزة وتوتة، ويعد أول برنامج يهتم بتفاصيل العلاقة بين الأم وابنتها وتبادل النصائح بينهما وبخاصة داخل المطبخ حيث الأطباق والمأكولات المفضلة للكبار والصغار والأذواق المشتركة بينهم؛ في إطار كوميدي تشويقي من المواقف الحياتية اليومية.



ويتخلل كل حلقة نصائح لخبيرة تغذية لتصحيح المعلومات المغلوطة والأخطاء الشائعة في أأسلوب التغذية داخل الأسرة المصرية والعربية بشكل عام، حيث تستضيف "عزة وتوتة" أخصائية التغذية العلاجية د. دعاء سهيل في حلقة يوم الجمعة المقبلة.



"أنا وماما" أول برنامج طبخ يهتم بكل ما يخص الأم وابنتها، تقديم "عزة وتوتة"، يعرض على فضائية النهار في الثانية ظهر يوم الجمعة من كل أسبوع، منتج فني أميرة الشناوي، وإنتاج plan a.