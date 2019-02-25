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اقتصاد
الإثنين 25/فبراير/2019 - 05:34 م

التصديري للصناعات الغذائية: 49% نمو في صادرات التمور

التصديري للصناعات
دعاء أبو العزم
dostor.org/2531763

كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقق صادرات التمور المصرية نمو غير مسبوق في قيم وكميات الصادرات، حيث بلغت ٥٠ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠١، بنسبة زيادة قدرها ٤٩%، وبلغت 50 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 33% عن صادرات عام 2017.

وبلغتا صادرات مصر من التمور في نهاية 2018 حوالي 50 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها ٤٩%، وكمية بلغت 50 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 33% عن صادرات عام 2017، حيث تعد تلك القيم أعلى قيم وكميات تحققها صادرات التمور المصرية.

وتعد المغرب أكبر مستورد للتمور المصرية بقيمة 21 محققة نسبة زيادة قدرها 82% فى القيمة ونسبة زيادة فى الكمية قدرها 67% وتمثل 43% من إجمالى الصادرات المصرية من التمور.

كما تعد اندونيسا ثانى أكبر مستورد بقيمة 20 مليون دولار وكمية قدرها 21 ألف طن بنسبة زيادة فى القيمة قدرها 34% وزيادة فى الكمية قدرها 24% كما تمثل 39% من إجمالى صادرات التمور المصرية فى 2018.

وفى المركز الثالث ماليزيا بقيمة 3 ملايين دولار وكمية قدرها 3 آلاف طن بنسبة زيادة فى القيمة 23%.

وتم التصدير إلى 63 دولة حول العالم وأهمهم من حيث قيمة الصادرات بالترتيب (المغرب. اندونيسيا. ماليزيا. بنجلادش. تايلاند. فيتنام. المانيا. الأردن. لبنان. الإمارات العربية المتحدة. الأرجنتين. أمريكا. سنغافوره. روسيا. قبرص، جنوب أفريقيا. كينيا. سوريا. نيجيريا. كامبوديا. فلسطين. إيطاليا. كندا، تنزانيا، تركيا، اليابان، موريشيوس. سلوفينيا. بلجيكا. الهند. الصين. استراليا، سيريلانكا، سلطنة عمان، وغيرها من دول العالم).

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