رئيس أركان الجزائر يبحث مع وزيرة الدفاع الإيطالية التعاون المشترك

بحث الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم، مع وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه وتنويعه.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، إن اللقاء عقد بمقر وزارة الدفاع الجزائرية، وحضره الفريق أول فيساريلي إنزو رئيس الأركان الإيطالي ووفد عسكري رفيع المستوى.



وأشار البيان إلى أن الجانبين أجريا محادثات ثنائية بحضور عدد من قادة الجيش الجزائري وأعضاء الوفد المرافق لوزيرة الدفاع الإيطالية، تناولت حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه وتنويعه وكذا آفاق توسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى الجانبان ارتياحهما التام للمستوى المحقق، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، كما أكدا على إرادة واستعداد الطرفين لتعزيز التعاون والتنسيق بين جيشي البلدين والارتقاء بهما إلى مستوى تطلعات الطرفين.

وكانت الوزيرة الإيطالية وصلت صباح اليوم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة حيث كان في استقبالها اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية.