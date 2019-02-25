البرلمان يوافق على اتفاقين بين مصر وألمانيا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال،رئيس المجلس،على قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة إلى يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل.