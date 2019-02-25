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الإثنين 25/فبراير/2019 - 05:16 م

برنامج للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان في مدارس أسيوط

برنامج للتوعية بقيم
محمد الشريف
dostor.org/2531744

في إطار فعاليات وأنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط من خلال أسبوع حقوق الإنسان، نظم المجلس اليوم برنامجا للتوعية من شأنه تعزيز التعرف على مبادئ وقيم حقوق الإنسان في برامج التربية للأطفال، لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة.

ونفذ مدربو المجلس، بمشاركة تلاميذ المدرسة، مجموعة من الأنشطة التربوية المصممة، للتأكيد على قيم حقوق الإنسان والتي تمكن أطفال تلك المدرسة من دمج تلك القيم مثل الاحترام وقبول التنوع في حياتهم اليومية.

يذكر أن هذا البرنامج للتوعية على مبادئ وقيم حقوق الإنسان ينفذه المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ في إطار محور التربية على حقوق الإنسان.

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