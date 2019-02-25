استحداث إدارة بـ"النقل النهري" لتنفيذ أعمال الإنقاذ وحل الأزمات

استحدثت لجنة النقل بالبرلمان، مادة جديدة على مشروع قانون الملاحة الداخلية، ينشأ بمقتضاها إدارة جديدة بالهيئة العامة للنقل النهري، تتولى عملية إدارة أعمال الإنقاذ والتعامل مع الأزمات التي تحدث بطول المجري الملاحي؛ بما يضمن سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الأرواح والحد من الأضرار المادية والبيئية وضمان عجم توقف المجرى الملاحي وسلامة مرور الوحدات النهرية فيه.



وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إنه نظرا لعدم توافر الإمكانيات الفنية والبشرية والآلات اللازمة لفرض مظلة هذه الإدارة على طول المجرى الملاحي خلال الفترة القريبة، فإن اللجنة رأت أن يكون دور تلك الإدارة في البداية هو التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية التي تمتلك المعدات اللازمة للإنقاذ والجر وغيره، لسرعة الوصول إلى مكان الأزمة والتعامل السريع معها من كافة الجوانب، بما يحقق أقصى درجات السلامة والأمان للأفراد والوحدات.