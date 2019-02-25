مصطفى شعبان ملاكم في الفيديو التشويقي الأول لمسلسل "أبو جبل"

طرح الفنان مصطفى شعبان، الإعلان التشويقي الأول لمسلسله الدرامي الجديد "أبو جبل"، والمقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل.



وظهر "شعبان" خلال المسلسل داخل صالة الألعاب الرياضية ويتدرب على رياضة الملاكمة، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية تدعى "أبو جبل".



"أبو جبل" إخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم.



ويسجل "أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته آيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، وزكى فطين عبد الوهاب.