محافظ كفر الشيخ يتفقد أكبر محطة معالجة صرف صحي بمصر

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مراحل تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة كفر الشيخ بسخا، الحاصلة على شهادة الجودة العالمية، بحضور المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



وقال المحافظ، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة كفر الشيخ بسخا، تخدم 900 ألف نسمة، بمدينة كفر الشيخ و6 قرى تابعة، على مساحة 57 فدانًا، وتبلغ طاقتها 95 ألف متر مكعب يوم، وهى المحطة الثالثة على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى الدلتا من حيث الطاقة الإنتاجية، والأولى على مستوى الجمهورية التي تنتج البيوجاز من الحمأة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة كفر الشيخ، هي المحطة السابعة على مستوى المحافظة التي تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "شهادة الجودة T.S.M" تحت إشراف وكالة التعاون الألمانية "G.I.Z" لإدارة الجودة المستدامة، والتي تضم 4 محطات مياه شرب، "كحيلو، والمفتى، وبلطيم" وكفر الشيخ"، و3 محطات معالجة مياه صرف "العجوزين، وقلين، ومؤخرًا كفر الشيخ".



وأكد المحافظ، أن الدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن في أبعد تجمع سكنى وأطراف الشبكات بجوده عالية، وضمان معالجة مياه الصرف الصحى بما يحقق الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميًا.

