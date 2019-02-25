المشاط: نسعى لتحقيق السياحة المستدامة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن شعار منظمة السياحة العربية للاحتفال بيوم السياحة العربى الموافق اليوم 25 فبراير، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "السياحة والتنمية المستدامة".



وأوضحت أن هذا الشعار يتماشي مع رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، لافتة إلى إطلاق الوزارة لبرنامج الإصلاح الهيكلي من مجلس النواب في نوفمبر الماضي لتحقيق هذه الرؤية وتطوير القطاع.



وأشارت "المشاط" إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقتة الوزارة يتضمن محاوره العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة.



من جانبه أشار الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إلى أن صناعة السياحة يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، من خلال وجود رؤية مشتركة ومشاركة فعلية لكل الأطراف المعنية بصناعة السياحة من أجل تحقيق أهدافها ضمن إطار التنمية المستدامة.



وأوضح أن صناعة السياحة مازالت تشهد إضافة أنماط سياحية جديدة "السياحة الخضراء- السياحة البيئية- سياحة المؤتمرات والمعارض وغيرها"، مشيرًا إلى أن مفهوم السياحة المستدامة هوهدف لخدمة اقتصاد الدول ومجتمعاته المحلية دون الإضرار بالثروة الطبيعية أو التراثية أو البيئية من خلال تزايد الإقبال علي سياحة المناطق والمواقع التراثية، والعمل علي زيادة الوعي البيئي والثقافي في المجتمعات المحلية لدى دول العالم العربي التي تسعى لتطوير صناعة السياحة لديها.







