تدشين مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن مبادرة "صنايعية مصر"، تهدف إلى إنشاء بنية حقيقية للنهوض بالصناعة المصرية والصناعات الحرفية، موجهًا التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادراته المتعددة من أجل إثراء الفكر الوطني والنهوض به والارتقاء بالفكر المجتمعي نحو كل ما هو أفضل وصالح للمواطن.



وأضاف -في كلمته خلال احتفالية تدشين مبادرة "صنايعية مصر" اليوم، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة بنها- أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع التعليم الفني الذي يمثل قاطرة التنمية لمصر وأملها في النهوض بالصناعة والاقتصاد، ويمثل دعامة النهوض للوطن ويعد ركيزة قوية في الإنتاج بأنواعه.



وأوضح أن 60 طالبًا من مدارس التعليم الفني بالمحافظة سيشاركون غدًا الثلاثاء، في ورش عمل تدريبية كمرحلة أولى بكليات الهندسة والفنون التطبيقية والتربية النوعية وكافة الكليات بالجامعة التي توجد بها تخصصات تتعلق بالتعليم الفني بهدف الارتقاء بأفكارهم وتدريبهم وإعدادهم ليكونوا نواة وركيزة للصناع المهرة في مصر.



ومن جهته، وجه الدكتور حسين المغربي، رئيس جامعة بنها، الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم ولمسئولي التعليم الفني بالمديرية على ما بذلوه من جهود لإخراج المبادرة للنور وإنجاحها بشكل يعود على الوطن بالإيجابية الحقيقية.



وقال الدكتور المغربي، إن تنفيذ المبادرة في جامعة بنها يأتي بهدف تدريب وتأهيل شباب محافظة القليوبية وطلاب الجامعة والتعليم الفني، بالإضافة لأصحاب الأعمال اليدوية والحرف اليدوية والمهن المختلفة مثل الكهرباء والسباكة والنجارة.



وأشار إلى أن البرامج التدريبية التي أعدتها الجامعة تأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس "صنايعية مصر"، لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة.



وقال الدكتور هشام البطش والدكتورة إيمان البيطار المشرفان على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، إنه سيتم تنفيذ المبادرة بكليات الهندسة بشبرا والهندسة ببنها والتربية النوعية والعلوم والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية، مضيفين أنه تم إعداد برامج تدريبية على مدى أسبوعين بواقع 30 ساعة تدريبية، وأن جميع البرامج التدريبية سيتم تنفيذها مجانا وتعطي الجامعة في نهاية فترة التدريب شهادة للمتدربين باجتياز برنامج التدريب.