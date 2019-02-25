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الإثنين 25/فبراير/2019 - 05:04 م

رئيس مركز بلطيم يكشف سبب صدور قرار إزالة لعقار بالمدينة

رئيس مركز بلطيم
هبه عويضه
dostor.org/2531733

كشف طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سبب صدور قرار إزالة لعقار بمدينة بلطيم، موضحًا أن قرار الغزالة صدر للطابق الرابع فقط وليس المبني كاملًا، نظرًا لأن الطابق الرابع يحجب الرؤية عن برج مراقبة أمني تابع لأحد الجهات السيادية، وتم تنبيه صاحب العقار أكثر من مرة بعد بنائه نظرًا للاعتبارات الأمنية وعدم صدور قرار ترخيصه، ولكنه تجاهل القرار وقام ببناء الطابق الرابع وأعمدة الطابق الخامس.

وأضاف رئيس مدينة بلطيم، أنه تم حل المشكلة وأخذ التعهد اللازم على صاحب المبني المخالف بهدم الطابق الرابع في غضون أسبوعين على نفقته الشخصية حيث تعهد بذلك.

وكان اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، قد قام بجولة بمدينة بلطيم لحل بعض المشاكل منها هذا المبني، وفوجئ بقيام صاحب المنزل بحشد عشرات النسوة والأطفال في المبني لمنع إزالته في ظل وجود قوة من الشرطة، فتم التفاوض لحل المشكلة وديا دون اللجوء لاستخدام القوة.

رئيس مركز بلطيم يكشف سبب صدور قرار إزالة لعقار بالمدينة
رئيس مركز بلطيم يكشف سبب صدور قرار إزالة لعقار بالمدينة
رئيس مركز بلطيم يكشف سبب صدور قرار إزالة لعقار بالمدينة
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