تعرف على حكم الشرع فى الجمع بين الزوجتين فى فراش واحد

علق الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين السابق بأسيوط، جامعة الأزهر، على ما تداول خلال الأيام الماضية من الفيديوهات الإباحية التي انتشرت على "السوشيال ميديا"، والخاصة بالمخرج السينمائي خالد يوسف مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، والجمع بينهما في فراش واحد ومعاشرتهما.



وقال "مرزوق" إن ذلك مخالفًا للعقل والمنطق أن يجمع الإنسان المتزوج بين زوجتيه في فراش واحد ويجامعهما معًا، ويظن أنه بذلك يأتي فعلًا مشروعًا باعتبار أن هذه زوجته وتلك زوجته، ولكن في الحقيقة هذا عملًا يخالف شرع الله عز وجل، فضلًا عن مخالفته للفطرة السليمة.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نواحي المخالفة الشرعية متعددة منها: أنه لا يجوز لزوجة أن تطلع على عورة الزوجة الأخرى إلا في حالة الضرورة بأن تكون طبيبة مثلًا أو ما شابه ذلك، وعلي ذلك فهذا العمل محرم من هذه الناحية، وهذا العمل يخالف فطرة الإنسان صاحب العقل السليم الذي يأنف من إيقاع ذلك العمل الذي يجعله كالبهائم، حيث لا هم له في هذه الحالة إلا قضاء شهوته الجنسية.



وتابع: وإذا ما انضم إلي ذلك شئ آخر من المحرمات كالجماع من الخلف أو إرغام الزوجة على عمل تأباه الفطرة السليمة، وأن المعاشرة بين الرجل والمرأة يجب أن تتم في سرية تامة فلا يجوز له أن يصور نفسه وزوجته علي تلك الحالة.



وأشار عميد أصول الدين السابق، إلى أن هذا الأمر من المحرمات قطعًا ولا يقدم عليه إلا من ألغي عقله وتفكيره وتشبه بالإباحيين الذين يحلون كل ما حرم الله عز وجل ومعلوم أن من تشبه بقوم فهو منهم.