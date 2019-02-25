"الشرقية للدخان" تبحث مع وفد من "ملاوى" التعاون المشترك

استقبل المحاسب هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والمهندس نصر عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة الشرقية، وفدًا رفيع المستوى من دولة "ملاوي".



رأس وفد"دولة ملاوي رئيس اتحاد التبغ وسفيرة ملاوي في القاهرة، واعتذر وزير زراعة ملاوي في آخر لحظة عن عدم الحضور وذلك لاستدعاء رئيس الجمهورية له.



وأعرب رئيس اتحاد التبغ لدولة ملاوى عن سعادته بحفاوة الاستقبال من قيادات الشركة الشرقية، مؤكدًا عراقة ومكانة الشركة الشرقية"إيسترن كومباني" كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا لإدراكهم العميق بأهمية تدعيم العلاقات مع الشركة.



وعلى جانب اللقاء، استعرض الطرفان إمكانية دراسة سُبل التعاون والرغبة في العودة للسوق مرة أخرى من خلال إعادة تدعيم العلاقات مع "إيسترن كومباني"، حيث كان آخر تعامل لدولة "ملاوى" مع الشركة عام 2015.



وصرح المهندس نصر عبد العزيز بأننا نسعى دائمًا للحصول على احتياجات الشركة من الأدخنة من مصادرها المختلفة خاصةً الدول الإفريقية، حيث إنها تعطي الشركة ميزة تنافسية وهي الإعفاء الكامل من الجمارك.

