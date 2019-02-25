"ثورة 19 دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية" بمكتبة القاهرة الكبرى

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالذكرى الـ100 لثورة 1919، حيث تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان " ثورة 19 دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية"، في السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك.



يتحدث بالندوة الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير التضامن الأسبق، المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، والناقد الدكتور عبد السلام الشاذلي، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.