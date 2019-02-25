السيسى لمنتقدى عقوبة الإعدام: "أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا"

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على منتقدي عقوبة الإعدام قائلًا: "أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر صحفى في القمة العربية الأوروبية، "أن مطالبة الدول الأوربية بإعادة عقوبة الإعدام عدم فهم للواقع والتطور الذى تعيشه أوروبا".



وتابع الرئيس السيسي: "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا، فهنا فى منطقتنا العربية، الأُسر لما يتقتل إنسان فى عمل إرهابى، بتيجى الأسر تقولى عاوزين حقوق أبنائنا ودمائهم، ودى ثقافة موجودة فى المنطقة، والحق ده لازم يتاخد بالقانون".