مناظرة النيابة لجثتي الشرابية: طعنات متفرقة بالجسد سببت الوفاة

كشفت مناظرة نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي، رئيس النيابة في العثور على جثتي شابين مذبوحين داخل عقار سكني بالشرابية، وجود طعنات متفرقة بالجسد فضلا عن وجود بعثرة بالشقة محل الواقعة.



وتبين من التحقيقات أن المجني عليهما من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بالقرب من العمل للمكوث بها، ويوم الواقعة عثر الأهالي عليهما داخلها مذبوحين، فأبلغوا الشرطة، واستمعت النيابة لأقوال صاحب الشقة والذي كشف أن المجني عليهما لم يفتعلا المشاكل مع أحد وكانوا يبحثان عن لقمة عيش في القاهرة.



كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم.



تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجني عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا في القاهرة للبحث عن فرصة عمل.



تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

