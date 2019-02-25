محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتنمية والتعمير

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بالمحافظة.



وصرح أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة - خلال رسالته إلى الشباب المشارك في البرنامج التدريبي لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الشبابية والتطوعية بوزارة الشباب المنعقد بمدينة العريش اليوم الإثنين - نيابة عن المحافظ - بأنه يتم إحلال وتجديد شبكة المياه في مدينة العريش بتكلفة تبلغ نحو 886 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العريش بتكلفة 97 مليون دولار بطاقة 300 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، لخدمة مناطق: العريش والشيخ زويد ورفح، فضلا عن إنشاء خط كهرباء لمدينة الشيخ زويد بجهد "22 كيلو فولت".



وأشار إلى تطوير منطقة غرب العريش، وكذلك تطوير خمسة ميادين داخل المدينة، وتطوير ميناء العريش البحري، ليصبح ميناء دوليا، وإنشاء منطقة خدمات "لوجستية" شرق الميناء، وإنشاء سوق للجملة فى منطقة "الكيلو 17 " غرب العريش، وإنشاء طريق يربط غرب العريش بمنطقة وسط سيناء، وتخصيص 78 ألف فدان للمنطقة الصناعية بوسط سيناء وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.



وأضاف أنه سيتم اختيار مجموعة من الشباب "المتميزين" في البرنامج التدريبي، للمشاركة في البرنامج "الرئاسي" للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظيم ملتقى لشباب المحافظات الحدودية في العريش، كما سيتم إقامة معرض على هامش الملتقى، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية رجال الأعمال والجهات الشريكة لإبرام عقود توظيف للشباب.



ومن جانبه، صرح إيهاب عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بأن البرنامج التدريبي يستهدف 50 شابا وفتاة من مختلف مناطق المحافظة، ويستمر أربعة أيام، ويشتمل على عقد ندوات دينية ومحاضرات للتنمية البشرية ولقاءات حوارية ومحاضرات حول التحديات التي تواجه الأمن القومي، إلى جانب حفلات وعروض فنية لمديرية الثقافة.