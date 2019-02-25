القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
محافظات
الإثنين 25/فبراير/2019 - 03:31 م

محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتنمية والتعمير

محافظ شمال سيناء
أ ش أ
dostor.org/2531642

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بالمحافظة.

وصرح أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة - خلال رسالته إلى الشباب المشارك في البرنامج التدريبي لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الشبابية والتطوعية بوزارة الشباب المنعقد بمدينة العريش اليوم الإثنين - نيابة عن المحافظ - بأنه يتم إحلال وتجديد شبكة المياه في مدينة العريش بتكلفة تبلغ نحو 886 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العريش بتكلفة 97 مليون دولار بطاقة 300 ألف متر مكعب  من المياه في اليوم، لخدمة مناطق: العريش والشيخ زويد ورفح، فضلا عن إنشاء خط كهرباء لمدينة الشيخ زويد بجهد "22 كيلو فولت".

وأشار إلى تطوير منطقة غرب العريش، وكذلك تطوير خمسة ميادين داخل المدينة، وتطوير ميناء العريش البحري، ليصبح ميناء دوليا، وإنشاء منطقة خدمات "لوجستية" شرق الميناء، وإنشاء سوق للجملة فى منطقة "الكيلو 17 " غرب العريش، وإنشاء طريق يربط غرب العريش بمنطقة وسط سيناء، وتخصيص 78 ألف فدان للمنطقة الصناعية بوسط سيناء وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف أنه سيتم اختيار مجموعة من الشباب "المتميزين" في البرنامج التدريبي، للمشاركة في البرنامج "الرئاسي" للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظيم ملتقى لشباب المحافظات الحدودية في العريش، كما سيتم إقامة معرض على هامش الملتقى، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية رجال الأعمال والجهات الشريكة لإبرام عقود توظيف للشباب.

ومن جانبه، صرح إيهاب عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بأن البرنامج التدريبي يستهدف 50 شابا وفتاة من مختلف مناطق المحافظة، ويستمر أربعة أيام، ويشتمل على عقد ندوات دينية ومحاضرات للتنمية البشرية ولقاءات حوارية ومحاضرات حول التحديات التي تواجه الأمن القومي، إلى جانب حفلات وعروض فنية لمديرية الثقافة.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أقل من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 3 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 3 شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ 3 شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الآن

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة

السيسي يصف القمة العربية - الأوروبية الأولى بـ"التاريخية"

عبدالعال ينشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور جلسة اليوم

البورصة تقلص من خسائرها الصباحية.. و"السوقى" يسترد 1.3 مليار جنيه

ads
الأكثر قراءة

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت انى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

النائب العام يحيل تشكيلا إجراميا لتجارة البشر يقوده "البرادعي" للجنايات

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

روسيا تتأهل إلى مونديال كرة السلة 2019

وزير الشباب يؤكد أمام "النواب" حرص الوزارة على صناعة البطل الأوليمبي

مانشيني يرشح يوفنتوس للعودة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت انى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

النائب العام يحيل تشكيلا إجراميا لتجارة البشر يقوده "البرادعي" للجنايات

ads
كشكول

"عبد الباري" يفتتح معرض التسوق الخيري بجامعة الزقازيق.. غداً

الزقازيق: فتح باب الترشيح لمنصب العميد في ثمان كليات

انفوجراف.. الجامعات الفائزة بإنشاء مراكز التميز مع الوكالة الأمريكية

افتتاح معهد البحوث والدراسات القبطية بأداب الإسكندرية

بالصور.. فعاليات اليوم الرياضي بـ"علوم المنيا"

الأمصار

إماراتية تنفصل عن زوجها لأنه نسي أن يجلب لها "البرجر"

الفنانة نوال تحتفل بالعيد الوطني الـ58 لدولة الكويت

الكويت تفرج عن 147 سجينا بعفو أميري بمناسبة الأعياد الوطنية

القوات السودانية تفرق محتجين وسط الخرطوم بالغاز المسيل للدموع

الرئيس التونسي عن التظاهرات ضد بوتفليقة: الشعب الجزائري يعرف ما يفعل

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

Border Control.. الزومبى يجتاحون أمريكا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎