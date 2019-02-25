مباحثات بريطانية ألمانية حول "بريكست" على هامش قمة شرم الشيخ

عقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم الإثنين، مع المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل جولة من المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على هامش القمة العربية الأوروبية، التي تُعقد حاليًا في شرم الشيخ.



وأشارت مجلة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية إلى أن ماي وميركل ناقشتا آخر تطورات (بريكست)، مُضيفة أن ميركل قد ضغطت على ماي على خلفية مزاعم الصحافة البريطانية، التي تُفيد بأن المملكة المتحدة قد تسعى لتمديد فترة التفاوض على المادة 50، حسبما أفاد مصدر مُطلع على المحادثات.



من جهتها، وصفت الحكومة البريطانية الاجتماع بين ماي وميركل بأنه كان "وديًا وجيدًا"، لكن مسئولي الحكومة لم يصرحوا بأي تفاصيل عما تناوله الاجتماع، أو ما قالته ميركل ردًا على التطورات الأخيرة التي أحدثتها ماي في (البريكست).



وأوضحت المجلة أن الاجتماع، الذي استغرق 45 دقيقة، بدأ قُبيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين رئيسة الوزراء البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي، حيث التقت ماي، على هامش القمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليًا، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بالأمس، مُضيفة أنها ستجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ونظيرها الأيرلندي ليو فرادكار، في وقت لاحق من اليوم، قُبيل عودتها إلى لندن.



وأكدت المجلة أن ماي ستعود إلى لندن مساء اليوم قبل 48 ساعة قد تتحدد بعدها مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



يذكر أن ماي أعلنت، في وقت سابق، إرجاء التصويت بشأن الاتفاق النهائي لـ"بريكست" إلى 12 مارس المقبل.