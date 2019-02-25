الملا: بداية تصدير حامض الفوسفوريك من أبوطرطور للخارج نوفمبر 2021

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا،إن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد يتم تنفيذه بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه، وبداية تصدير إنتاجه ستكون في نوفمبر 2021.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الإثنين، لمشروع مجمع فوسفات أبو طرطور يرافقه محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، وتفقدا المناجم ووحدات التركيزالخام، واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن المشروع والخطط المستقبلية في إقامة الصناعات التكميلية في المنطقة.



وأكد الملا أن خطة الوزارة تستهدف إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدي إلى تأمين احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادي جديد للدولة من خلال تصدير الفائض للخارج، مشيرا إلى أن توجيهات اقيادة السياسية تتضمن تنفيذ المشروعات الكبرى في أوقات قياسية بعيدا عن البيروقراطية والروتين.



وأضاف أن مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد، حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذي يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة في مجالات التنمية الزراعية، وتوفير فرص العمل للشباب.