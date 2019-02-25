"تأثير استخدام الهواتف على شراء الحاسب الآلي" بثقافة القليوبية

‏أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث نظم بيت ثقافة الخانكة محاضرة بعنوان "تأثير استخدام الهواتف على شراء الحاسب الآلي" تدريب أحمد البدري عطا، وعقدت مناقشة لكتاب "أحمد بن حنبل" تأليف أحمد سويلم.



وأقام بيت ثقافة القلج محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع البرامج والملفات" ألقتها هناء محمد فرج مدربة نادي التكنولوجيا بمقر الوحدة المحلية لقرية القلج، وناقش أيضا قصة "رحلة الحمامة العجيبة" تأليف عزة سلطان، والتى تتحدث عن رحلة حمامة منذ أن كانت بيضة حتى صارت حمامة كبيرة مسئولة عن أبناء تغدو كل يوم لتحضر لهم ما يكفيهم من طعام والدروس التى يمكن أن يستفيدها الأطفال من مشوار الحمامة.



بينما ناقش قصر ثقافة الطفل ببنها كتاب بعنوان "الكمبيوتر تاريخ وتطور" أدارتها مارلين نبيل، وعقدت محاضرة بعنوان "محمد منهج ورسالة" ألقاها الشيخ صلاح وحيد أمين، أعقبها مسابقة ثقافية للأطفال.



ونظمت مكتبة بتمدة مسابقة في الرسم بالتعاون مع مدرسة بتمدة الإعدادية بنات، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى الطلاب.



بينما ناقش بيت ثقافة سنديون مناقشة لكتاب بعنوان "تربية الطفل المعاق" تأليف الدكتور عبدالمحيد عبدالرحيم.



ونظم قصر ثقافة كفر شكر محاضرة تحت عنوان "تخطيط الشرائح فى برنامج Power boint" ألقتها المهندسة شيماء مخيمر، وأقيمت ورشة قص ولزق بقسم الفنون التشكيلية أطفال، وورشة مطويات ورقية بنادي المرأة.



بينما أقامت مكتبة أكياد دجوى بالتعاون مع مدرسة التعليم الأساسي محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي ضمانة للتواصل والبناء" ألقاها فاروق جعفر هاشم، تحدث فيها عن أداب الحوار الثقافي، وتوصيات خاصة بإقامة حوار ثقافي.



ويواصل قصر ثقافة بنها تقديم فعاليات ورشة تعليم تفصيل أدارها عماد الدين عبدالهادي، تهدف إلى زيادة المهارة اليدوية لدى المرأة.



وأقام قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة قراءات تفاعلية لقصة "إبراهيم عليه السلام.. ومعجزة الطير" في مكتبة الطفل، وتنفيذ تجربة "استخراج قطعة الثلج من الماء بالخيط" في نادي العلوم.



وفى نفس السياق ناقش بيت ثقافة شبرا شهاب كتاب "المراة والصبي" تأليف الميلودى شغموم.