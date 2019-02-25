القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
الثقافة
الإثنين 25/فبراير/2019 - 03:27 م

"تأثير استخدام الهواتف على شراء الحاسب الآلي" بثقافة القليوبية

تأثير استخدام الهواتف
جمال عاشور
dostor.org/2531632

‏أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث نظم بيت ثقافة الخانكة محاضرة بعنوان "تأثير استخدام الهواتف على شراء الحاسب الآلي" تدريب أحمد البدري عطا، وعقدت مناقشة لكتاب "أحمد بن حنبل" تأليف أحمد سويلم.

وأقام بيت ثقافة القلج محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع البرامج والملفات" ألقتها هناء محمد فرج مدربة نادي التكنولوجيا بمقر الوحدة المحلية لقرية القلج، وناقش أيضا قصة "رحلة الحمامة العجيبة" تأليف عزة سلطان، والتى تتحدث عن رحلة حمامة منذ أن كانت بيضة حتى صارت حمامة كبيرة مسئولة عن أبناء تغدو كل يوم لتحضر لهم ما يكفيهم من طعام والدروس التى يمكن أن يستفيدها الأطفال من مشوار الحمامة.

بينما ناقش قصر ثقافة الطفل ببنها كتاب بعنوان "الكمبيوتر تاريخ وتطور" أدارتها مارلين نبيل، وعقدت محاضرة بعنوان "محمد منهج ورسالة" ألقاها الشيخ صلاح وحيد أمين، أعقبها مسابقة ثقافية للأطفال.

ونظمت مكتبة بتمدة مسابقة في الرسم بالتعاون مع مدرسة بتمدة الإعدادية بنات، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى الطلاب.

بينما ناقش بيت ثقافة سنديون مناقشة لكتاب بعنوان "تربية الطفل المعاق" تأليف الدكتور عبدالمحيد عبدالرحيم.

ونظم قصر ثقافة كفر شكر محاضرة تحت عنوان "تخطيط الشرائح فى برنامج Power boint" ألقتها المهندسة شيماء مخيمر، وأقيمت ورشة قص ولزق بقسم الفنون التشكيلية أطفال، وورشة مطويات ورقية بنادي المرأة.

بينما أقامت مكتبة أكياد دجوى بالتعاون مع مدرسة التعليم الأساسي محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي ضمانة للتواصل والبناء" ألقاها فاروق جعفر هاشم، تحدث فيها عن أداب الحوار الثقافي، وتوصيات خاصة بإقامة حوار ثقافي.

ويواصل قصر ثقافة بنها تقديم فعاليات ورشة تعليم تفصيل أدارها عماد الدين عبدالهادي، تهدف إلى زيادة المهارة اليدوية لدى المرأة.

وأقام قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة قراءات تفاعلية لقصة "إبراهيم عليه السلام.. ومعجزة الطير" في مكتبة الطفل، وتنفيذ تجربة "استخراج قطعة الثلج من الماء بالخيط" في نادي العلوم.

وفى نفس السياق ناقش بيت ثقافة شبرا شهاب كتاب "المراة والصبي" تأليف الميلودى شغموم.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة

السيسي يصف القمة العربية - الأوروبية الأولى بـ"التاريخية"

عبدالعال ينشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور جلسة اليوم

البورصة تقلص من خسائرها الصباحية.. و"السوقى" يسترد 1.3 مليار جنيه

ads
الأكثر قراءة

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت انى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

النائب العام يحيل تشكيلا إجراميا لتجارة البشر يقوده "البرادعي" للجنايات

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

روسيا تتأهل إلى مونديال كرة السلة 2019

وزير الشباب يؤكد أمام "النواب" حرص الوزارة على صناعة البطل الأوليمبي

مانشيني يرشح يوفنتوس للعودة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت انى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

النائب العام يحيل تشكيلا إجراميا لتجارة البشر يقوده "البرادعي" للجنايات

ads
كشكول

"عبد الباري" يفتتح معرض التسوق الخيري بجامعة الزقازيق.. غداً

الزقازيق: فتح باب الترشيح لمنصب العميد في ثمان كليات

انفوجراف.. الجامعات الفائزة بإنشاء مراكز التميز مع الوكالة الأمريكية

افتتاح معهد البحوث والدراسات القبطية بأداب الإسكندرية

بالصور.. فعاليات اليوم الرياضي بـ"علوم المنيا"

الأمصار

إماراتية تنفصل عن زوجها لأنه نسي أن يجلب لها "البرجر"

الفنانة نوال تحتفل بالعيد الوطني الـ58 لدولة الكويت

الكويت تفرج عن 147 سجينا بعفو أميري بمناسبة الأعياد الوطنية

القوات السودانية تفرق محتجين وسط الخرطوم بالغاز المسيل للدموع

الرئيس التونسي عن التظاهرات ضد بوتفليقة: الشعب الجزائري يعرف ما يفعل

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

Border Control.. الزومبى يجتاحون أمريكا

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎