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الإثنين 25/فبراير/2019 - 03:22 م

عبدالعال: رئيس لجنة الشباب والرياضة تغيب عن حضور جلسة مناقشة الوزير

عبدالعال: رئيس لجنة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2531622

غاب النائب البرلمانى أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عن حضور الجلسة العامة لمجلس النواب التى يحضرها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في ظاهرة هى الأولى من نوعها لرئيس لجنة برلمانية.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد نشر قائمة بأسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسة ولم يعتذروا، والتى ورد فيها رئيس لجنة الشباب والرياضة، أشرف رشاد.

وانتقد الدكتور على عبدالعال، عدم مشاركة رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة وزير الشباب وفقًا لاختصاصاتها البرلمانية، قائلًا: "جديدة دي رئيس لجنة الشباب والرياضة مش موجود وقت ما يكون وزير الشباب بيرد على طلبات إحاطة واستفسارات النواب".

يذكر أن جدول أعمال الجلسة العامة اليوم موزع على النواب والصحفيين البرلمانيين منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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