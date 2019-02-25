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الإثنين 25/فبراير/2019 - 03:22 م

السيسى: بعض الدول تدعم التنظيمات الإرهابية الكبرى

السيسي
السيسي
dostor.org/2531621

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي في القمة العربية - الأوروبية حصول بعض التنظيمات الإرهابية الكبرى على دعم من بعض الدول عن طريق التمويل وتوفير الغطاء السياسى لتلك التنظيمات.

وأضاف: قضية الإرهاب وتأثيرها المدمر على أمن واستقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم كله، بدأت تتزايد فى إيجاد آلية عمل مشترك للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية الراغبة فى مكافحة الإرهاب وبين أوروبا.

من جانبه، قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي: اتفقنا على التعاون والتنسيق في عدد من القضايا الخاصة بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

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