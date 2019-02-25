السيسي: بعض الدول تورطت فى توفير التمويل والدعم السياسى للإرهابيين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القناعات بإيجاد آلية عمل مشترك لمكافحة الإرهاب بشكل متكامل بين الدول العربية الراغبة فى مكافحة الإرهاب وبين أوروبا بدأت تتزايد، مشددا على أن قضية الإرهاب لها تأثير مدمر على أمن واستقرار العالم كله.



وقال الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى للقمة العربية الأوروبية المنعقدة فى شرم الشيخ، إن بعض التنظيمات الإرهابية الكبيرة حصلت على دعم من بعض الدول، سواء عن طريق التمويل، أو توفير الغطاء السياسى.



ودعا الرئيس السيسي، إلى حرمان العناصر الإرهابية من الحصول على الوسائل المتقدمة التى تستخدمها فى تجنيد وتكليف العناصر الارهابية، مؤكدا أن الانتهاء من استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة الإرهاب لن ينتهى خلال فترة محدودة.

