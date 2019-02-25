بريانكا شوبرا ونيك جوناس يخطفان الأنظار بـ"الأوسكار"

حضرت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا، وزوجها الفنان العالمي نيك جوناس، حفل توزيع جوائز الأوسكار بإطلالة كلاسيكية.



وتألقت بريانكا شوبرا بفستان من اللون الأسود الأنيق، وبماكياج بسيط ولملة شعرها، وهو ماجعل لها نوعا من الجاذبية الخاصة، وأكملها زوجها نيك جوناس ببدلة زرقاء كلاسيكية.



وتقاسم الزوجان لحظة مرحة عندما واجها الكاميرات، بريانكا علقت لسانها على زوجها بينما كان نيك يبتسم على وجهه.



وظهر الزوجان لأول مرة كزوجين في السجادة الحمراء لأوسكار، بعد أن رأيا بعضهما البعض للمرة الأولى في نفس الحدث قبل عامين.



وقد أخبر الاثنان من قبل مجلة فوج في مقابلة قبل حفل زفافهما أنهما عقدا أول اجتماع وجها لوجه في حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2017.