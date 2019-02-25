الإحصاء: تراجع إيرادات السكك الحديدية إلى 183.1 مليون جنيه

أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إيرادات السكك الحديدية إلى 183.1 مليون جنيه خلال شهر يناير 2019، مقابل 186.5 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بينما بلغت إيرادات السكك الحديدية 187.8 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2018.



وأضاف الإحصاء، أن عدد ركاب السكك الحديدية انخفض إلى 21.9 مليون راكب في شهر يناير 2019، مقابل 22.2 مليون راكب خلال شهر ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد الركاب 20.8 مليون راكب في شهر يناير من عام 2017.



وانخفضت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية إلى 130.5 ألف طن في شهر يناير 2019، مقابل 344.3 ألف طن في الشهر نفسه من عام 2018، بينما بلغت كمية البضائع 445.8 ألف طن في شهر ديسمبر من عام 2018.