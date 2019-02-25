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الإثنين 25/فبراير/2019 - 03:11 م

حزب الحرية يعقد اجتماعه التنظيمي الأول مع أمناء المحافظات والتنظيم

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد الشريف
dostor.org/2531610

عقد حزب الحرية المصري، اليوم الإثنين، اجتماعه التنظيمي الأول بين الأمانة العامة وأمناء المحافظات، وأمناء التنظيم، برئاسة النائب أحمد مهنى الأمين العام لحزب وبحضور كل من الدكتور أحمد أدريس، أمين التنظيم، ومجدي علام نائب رئيس الحزب، والنائب طلعت القواس نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد صالح هاشم مساعد رئيس الحزب، والدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد للحزب.

جاء هذا في إطار وضع التشكيلات النهائية للمحافظات والمراكز والأقسام، وحصر العضويات المفعلة في الفترة السابقة.

كما ناقش الإجتماع الخطة القادمة للحزب خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة التحرك الحزبي خلال الأشهر المقبلة.

وقال النائب أحمد مهنى، في تصريحات عقب الاجتماع، إنه قد تم الانتهاء من التشكيلات وهيئات المكاتب بالمحافظات بشكل فعلي.

وأشار مهنى، أنه قد تم تحديد ميعاد نهائي لكل محافظة ليتم الانتهاء من التشكيلات القاعدية فيها، وحصر عدد العضويات في كل محافظة (النمو الشهري للعضوية)، ووضع خطة شهرية للتحرك الحزبي خلال فترة التعديلات الدستورية.

كما تم الانتهاء من وضع تشكيلات أمانات الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والعمل الجماهيري.

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