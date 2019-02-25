عاهل البحرين بشرم الشيخ: الاستثمار في الاستقرار أصبح حاجة ملحة

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال مشاركته في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، أن المنطقة كانت دائمًا ولا تزال مهدا للتسامح والتعددية والتعايش السلمي بين الأديان، مشيرًا إلى أن البحرين تمتلك تجربة واقعية تفتخر بها، و"نرى في تكثيف الجهود تجاه حماية وتعزيز هذه القيم أهمية كبرى لإحلال السلام العالمي".



وأضاف قائلًا: "إن التجارب والدروس التاريخية أثبتت على الدوام، بأن الأمن والاستقرار والتنمية كلٌ لا يتجزأ في العالم أجمع، وإذا أصاب الضرر طرف، تضررت بقدره باقي الأطراف المجاورة له، ولا بديل لمواجهة ذلك إلا بتقوية أوجه التحالف للقضاء على الإرهاب وعدم التهاون مع من يرعاه، والعمل على رفع مستويات التعاون والتنسيق الجماعي، وسيادة الاحترام المتبادل والتوازن في العلاقات الدولية والمصالح الاستراتيجية".



جاء ذلك في مشاركة عهل البحرين، في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الأوربية الأولى والتي بدأت هذا أمس بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ.



وقبيل بدء الجلسة الافتتاحية، صافح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رحب به وشكره على تلبيته الدعوة والمشاركة في هذه القمة الهامة.



وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم ألقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمته، التي استهلها بتوجيه الشكر للرئيس السيسي، على استضافة مصر الرائدة بمبادراتها والسبّاقة في مواقفها، لأعمال هذه القمة التاريخية بحضورها الرفيع وأجندتها الهامة.



وأعرب عن تطلعه إلى نجاح مباحثاتها وتحقيقها أهدافها المرجوة في تقريب المواقف بين الحلفاء والأصدقاء على الجانبين العربي والأوروبي، وأن تشمل قراراتها حلولا متجددة لمعالجة قضايا طال حلها، وصولًا لما ننشده جميعًا من استقرار عالمي وسلام إنساني يتيح للبشرية صفو العيش، ودوام الرخاء والازدهار.



وأكد عاهل البحرين في كلمته، أن شعار القمة "الاستثمار في الاستقرار" قد أصبح حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل في ظل ما تواجهه المنطقة من نزاعات وتهديدات مستمرة، ومواقف غير مسئولة تتمثل في احتضان قوى التطرف والإرهاب، والتدخل في الشئون الداخلية، وعدم احترام سيادة الدول وإرادة الشعوب، وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية، والاستمرار في تجاهل كل ما يصدر من قرارات لحفظ أمن الدول وسلامة مواطنيها.



وأضاف: "لعله من المناسب أن تشهد مباحثاتنا، من خلال هذه المنصة الحوارية، المزيد من التفاهم وتقارب الرأي للتوافق حول كيفية احتواء التحديات القائمة إلي يومنا هذا، بالنظر إلى ما نشهده جميعًا من تبعات عديدة تلقي بظلالها غير المحمودة على جهودنا لتنمية مستدامة وشاملة، مما يستدعي العمل على حماية مصالحنا المتبادلة القائمة على تعاون تاريخي".



وتابع: "عملنا معًا على تعميق التعاون وتقويته في العديد من المجالات النوعية، ومن بينها قطاع الطاقة، الذي تبلغ نسبة ما تصدره الدول العربية لأوروبا وحدها، ما يقارب 65% من ناتج هذا القطاع".



كما يبلغ حجم التبادل التجاري 315 مليار يورو ويعادل 8.4% من إجمالي التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد متانة تعاوننا المشترك الذي نسعى من خلاله بالعمل الجاد لتحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.



وأكدت مملكة البحرين في هذا الشأن بأن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الاستقرار هو الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهذا مطلب لن تحيد عنه كافة الشعوب العربية والإسلامية.



وفيما يخص التدخل الإيراني قال عاهل البحرين: "إن إيران مستمرة في تعكير صفو استقرار الدول العربية، بتدخلاتها في شئونها الداخلية، وهي المصدر الرئيسي الذي يدعم المنظمات الإرهابية في المنطقة، وتهدد ببرنامجها للصواريخ الباليستية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وعلينا جميعًا أن نوقف هذه الممارسات الخطيرة ونتصدى لهذا البرنامج المخالف للقوانين الدولية.



كما شدد على ضرورة إبقاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لتفادي أي سباق للتسلح لا تحمد عقباه "بما يؤثر على ما نصبو إليه من تنمية وازدهار واستقرار".



واختتم الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمته قائلًا: "لا يفوتنا في ختام كلمتنا، أن نتوجه بالشكر للمسئولين بجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي على جهودهم الكبيرة في التحضير والإعداد لهذه القمة، مكررين تقديرنا للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما بذلته مصر من مساعٍ حثيثة لاحتضان أعمال القمة العربية- الأوروبية وتحقيقها أهدافها النبيلة".