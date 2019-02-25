الإحصاء: 101.5 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 2018

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عائدات هيئة قناة السويس ارتفعت إلي 8.4 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر من عام 2018 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه.



وقدر الإحصاء، قيمة عائدات قناة خلال عام 2018 بلغ 101.5 مليار جنيه، حيث سجل شهر أكتوبر أعلي عائدات للهيئة بقيمة 9 مليار جنيه، يليه شهر أغسطس بقيمة 8.9 مليار جنيه، ومايو بقيمة 8.9 مليار جنيه، ويوليو 8.8 مليار جنيه.



كما أظهر التقرير، أن أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ارتفعت إلي 1121 سفينة خلال شهر ديسمبر 2018 مقابل 1101 سفينة خلال الشهر نفسه من عام 2017، بينما إنخفض عدد ناقلات البترول العابرة من 429 ناقلة إلي 416 عابرة خلال فترة المقارنة نفسها.



كما ارتفعت حمولة السفن إلي 96.6 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2018 مقابل 92.3 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2017.