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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:04 ص

"اعرف حقك".. كل ما تريد معرفته عن مبادرة شركات السياحة للحجاج

الحج السياحي
الحج السياحي
فاتن غلاب
dostor.org/2531458

أكد أحمد إبراهيم، عضو محلس إدارة الغرف السياحية، أن جميع العقود التى ستبرم بين الشركة والحاج تأتي تحت شعار مبادرة "اعرف حقك"، حيث تتضمن كافة تفاصيل الرحلة والخدمات المقدمة وأماكن الإقامة ووسائل السفر والنقل ومخيمات منى وعرفات، وتعمل الوزارة والغرفة على مدار الساعة فى مراقبة السوق ورصد أي إعلانات لبرامج الحج بأسعار وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؛ حفاظًا على القطاع السياحي وحماية حقوق المواطنين وفي حال ثبوت أي مخالفة سيتم توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين.

في الوقت نفسة تواصل شركات السياحة تسجيل المواطنين المتقدمين للحج السياحي على بوابة الحج المصرية، وتتابع غرفة الشركات عمليات التسجيل وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لشركات السياحة أعضاء جمعيتها العمومية والتأكد من سلامة كافة الإجراءات.

فيما قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن ضوابط الحج السياحي التي وضعتها وزارة السياحة تتضمن إجراءات عديدة لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما التسهيل على الشركات لخدمة الحجاج، وثانيهما التشديد في تنفيذ برامج الحج المتفق عليها بين الحاج وشركات السياحة.

وأوضح أن الضوابط ألزمت الشركات بتوقيع عقود مع الحجاج حفاظًا على حقوق المواطنين وتشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لمراقبة الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد المقررة والعقود بين الحاج والشركة، وستكون هناك محاسبة لأى شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء في العقد.

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