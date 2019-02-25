بالفيديو.. رئيسة وزراء بريطانيا تتعلم "البلياردو" في شرم الشيخ

نشر رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه برفقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وهي تتعلم لعب "البلياردو".



جاء ذلك خلال مشاركة كل من "ماي" و"كونتي" في القمة العربية الأوروبية الأولى التي انطلقت أمس الأحد، وتختتم أعمالها اليوم الإثنين بشرم الشيخ.



وظهرت رئيسة الوزراء البريطاينة في الفيديو قائلة: "سيتطلب الأمر دعمًا كبيرًا، إلا أن حالتي ميؤوس منها".



وفي وقت سابق، التقت "ماي" أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وشارك في هذه القمة عدد كبير من الزعماء العرب وقادة أوروبا، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.