"بره الفن".. 4 مشاهد رومانسية زينّت حفل الأوسكار: "بينها قبلة رامي مالك"

انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 الذي يقام في قاعة مسرح دولبي بمدينة هوليود الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لترصد عدسات الكاميرات بعض المشاهد العاطفية والرومانسية التي غلبت على الحفل ولفتت الأنظار.



«قبلة رامي مالك»

تصدر رامي مالك النجم المصري العالمي، المشهد بقبلته إلى صديقته، بعدما فاز فيلمه Bohemian Rhapsody بثلاث جوائز، وذلك قبل الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل ممثل.



«نظرات ليدي جاجا»

خلال الفقرة الغنائية بحفل الأوسكار، أثارت النظرات المتبادلة بين النجمة العالمية ليدى جاجا، ونجم هوليود الشهير برادلى كوبر خلال غناء أغنية SHALLOWمن فيلم A Star Is Born الجدل، وفازت جاجا بجائزة أفضل أغنية.



«كريس إيفانز»

في بداية حفل الأوسكار، ساعد النجم العالمى كريس إيفانز الفنانة ريجينا كينج، بالصعود على خشبة المسرح ماسكًا يديها، لتسلم جائزتها بعد إعلان فوزها بجائزة الأوسكار 2019، عن فئة أفضل ممثلة مساعدة، عن فيلمIf Beale Street Could Talk.



« إيمي آدامز»

ظهرت النجمة إيمي آدامز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها وأمام الكاميرات طبعت قبلة حارة على شفتي زوجها، وهي القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها في كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء.









