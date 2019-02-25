والد "طفل مدينتي" يفجر مفاجأة: الصورة المتداولة ليست لابني

بالورود والتهاني، استقبل أهالي مدينتي بالتجمع الأول الطفل محمد إيهاب، ضحية الكلاب الشرسة، وذلك عقب خروجه من المستشفى، وتلقي العلاج اللازم، بعد هجوم كلبين عليه.



وقال إيهاب سماحة، والد الطفل محمد إيهاب، إن الصورة، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل صغير نهشته الكلاب، ليست الصورة الحقيقية لنجله، قائلًا "الطفل اللي في صورة مش ابني لكن اللي في الفيديو هو اللي ابني".



وأضاف والد طفل مدينتي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نجله، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، قد أصيب ببعض الجروح العميقة في الدماغ تصل من 3- 4 سم، بالإضافة إلى تهتك في عضلات الفخذ، وبعض الجروح في الظهر والأيدي والقدم.



وتابع والد الطفل، أنه تم خروج نجله من المستشفى، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، تلقيه العلاج اللازم، مبينًا أن قوة أمنية من مباحث القسم، تتابع عمل التحريات والاستماع لأقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتسبب في الحادث، وتباشر النيابة التحقيقات.

