هيوتون منزعج من مستوى برايتون قبل مواجهة ليستر سيتي

عبر كريس هيوتون مدرب برايتون آند هوف البيون اليوم الاثنين عن انزعاجه الشديد من مستوى فريقه في الأسابيع الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ودعا لاعبيه إلى حصد نقاط بأي وسيلة للبقاء في دوري الأضواء.



وكان برايتون بين العشرة الأوائل في الترتيب في ديسمبر لكنه تراجع حاليا للمركز 16 بعدما حقق انتصارا وحيدا في اخر11 مباراة ليبتعد بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.



وأبلغ هيوتون مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة ليستر سيتي غدا الثلاثاء "يتعين أن نبدأ في حصد نقاط بأي طريقة ممكنة.



"قبل ثلاث مباريات في الدوري كنا في موقف جيد.. كنا على بعد سبع نقاط من منطقة الهبوط مقارنة بالوضع الحالي بعد ثلاث نتائج مخيبة.



"هذا الوضع يشكل مصدر إزعاج لكنه يعبر عن مستوانا الحالي".



وأقال ليستر مدربه كلود بويل يوم الأحد عقب هزيمة مذلة 4-1 أمام كريستال بالاس.



وأضاف هيوتون "المنافس يملك إمكانات كبيرة وأيضا لاعبين على أعلى مستوى، لا أدري كيف سيؤثر هذا التغيير عليهم.



"يتعين التركيز على الأشياء التي نشعر أنها ستساعدنا على تحقيق نتائج طيبة ونحتاج إلى جمع بعض النقاط".



وسيغيب المدافع ليون بالوجون بسبب مشكلة في الكتف بينما سينتظر هيوتون قبل الدفع بالثلاثي جلين موراي ولويس دانك وخوسيه إزكيردو الذين عادوا لتوهم من إصابات.

