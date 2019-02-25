ميركل تدعو العرب إلى العمل على تحقيق تحول سياسي في سوريا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدول العربية إلى عدم قبول الرئيس السوري بشار الأسد كمنتصر في الحرب الأهلية.



وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ المصري إنه نظرا لفرار 6 ملايين سوري من البلاد خلال الحرب فإن هناك حاجة إلى "عملية تغيير سياسي"، وأضافت: "طلبت من الدول الأعضاء في الجامعة العربية العمل معنا على تحقيق عملية التغيير السياسي هذه".



وطالبت ميركل تحديدا بالمضي قدما في تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وإطلاق بما في ذلك من مشاورات شاملة حول ما يمكن أن يبدو عليه النظام السياسي لسوريا في المستقبل، وقالت: "لذلك فإن هذا أمر مهم للغاية حتى يمكن لكافة السوريين أن يجدوا أنفسهم مجددا في سوريا".



تجدر الإشارة إلى أن عضوية سوريا في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011، إلا أنه دار نقاش في الآونة الأخيرة حول إعادتها للجامعة.



وأعادت القوات الحكومة السورية السيطرة على مناطق كبيرة في البلاد خلال الأشهر الماضية. وتسعى الأمم المتحدة منذ شهور إلى تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من عام لصياغة الدستور.