شرطة بنجلاديش تحدد هوية رجل حاول خطف طائرة متجهة إلى دبي

حددت شرطة بنجلاديش هوية الرجل الذي حاول خطف طائرة ركاب مطلع الأسبوع بعدما تم العثور على اسمه وبصماته في قاعدة بيانات جنائية.



وقال مفتي محمود خان، المدير الإعلامي لقوات الشرطة الخاصة المعروفة باسم "قوات التحرك السريع"، للصحفيين إن قاعدة البيانات تعرفت على المشتبه به ويدعى إم دي بالاش أحمد، وهو من سكان مدينة نارايانجانج في وسط بنجلاديش.



ولم يقل لماذا كان اسم أحمد مدرجا على قائمة البيانات الجنائية.



واستقل المشتبه به الطائرة في مطار شاه جلال بدكا تحت اسم إم دي بولاش أحمد، حسبما قالت الفرقة نقلا عن قائمة الركاب.



وهبطت طائرة الركاب التي كانت تحمل 148 شخصا التي كانت متجهة لدبي من دكا، هبوطا اضطراريا بالمطار في مدينة شاتوجرام الساحلية بجنوب شرق بنجلاديش، حيث أحاطت قوات الأمن الطائرة طراز "بوينج 737" وتمكن الركاب من مغادرتها.



وكان أحمد تصرف بشكل عدائي تجاه رجال إنفاذ القانون عندما دخلوا الطائرة، ثم فتحت القوات الخاصة النار ليصيبوا أحمد وأخذوه إلى الحجز.



وتوفى بعد فترة قصيرة خلال نقله من موقع الهجوم، وقالت وزارة الطيران المدني والسياحة إن المسئولين لم يتأكدوا بعد مما إذا كان السلاح الذي استخدمه أحمد في محاولة الخطف حقيقيا.



وذكر وزير الطيران المدني مهيب الحق للصحفيين في إيجاز صحفي في مطار حضرة شاه جلال الدولي بدكا: "مازلنا غير قادرين بعد من تأكيد ما إذا كان الخاطف كان يحمل مسدسا حقيقيا أم لعبة".



وأضاف الوزير: "لا يوجد أي خرق أمني حسبما هو ظاهر في كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة خلال فحص أمتعتهم وحقائب اليد".



ولا يوجد أي أثر أيضا لمسدس في أي أمتعة على متن الطائرة.