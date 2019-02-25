جنود منشقون في فنزويلا يخشون الأسر تحت حكم مادورو

قال بعض الجنود الفنزويليون الذين فروا إلى كولومبيا يوم السبت في مقابلة مع إحدى مراسلات بي بي سي، أنهم خائفون على عائلاتهم في ظل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.



جدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 100 جندي انشقوا، معظمهم خلال المصادمات القاتلة بسبب تسليم المساعدات يوم السبت، فقد أطلقت قوات الأمن الفنزويلية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتطوعين واحتجزت المتظاهرين ومنعت دخول القوافل التي كانت تحمل مواد غذائية ومساعدات طبية.



وكان جميع الفارين قد تلاقوا سويا في كنيسة كاثوليكية، فيدا بدا الكثير منهم في حالة الصدمة من مظاهر العنف التي حدثت على مرآى ومسمع منهم.



يأتي هذا فيما قال أحد الفارين من نظام مادورو أن كبار الضباط ما زالوا مقيدين بالفساد للرئيس نيكولاس مادورو، وأنه سيقاتل من أجل البقاء في السلطة، وانهم وضعوا الثقة في جوايدو.