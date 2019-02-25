القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
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حوادث
الإثنين 25/فبراير/2019 - 01:39 م

ضبط 46 حالة اشتباه في حملة أمنية موسعة بالطالبية

ضبط 46 حالة اشتباه
dostor.org/2531419

شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة موسعة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

استهدفت الحملة منطقة الطالبية وأسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية في مجال المرور عن ضبط 6 سحب متنوع– 23 نموذج 125– 46 حالة اشتباه- 8 حالات تصالح.

وفي مجال المرافق تم ضبط 136 "كرسى"– 12 ترابيزة– 6 تروسيكلات– 40 قلب شيشة– 19 استاند– 4 طقطوقات– 6 ثلاجات عرض– 8 موازين- 8 استاندات- 22 مليكان ملابس– 4 ترولي- 6 موازين– 6 شمسيات– 4 أسطوانات– 4 شمسيات- 1 مدرج فاكهة- 5 تكاتك– 1 سلم خشب- 6 أسطوانات غاز.
وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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