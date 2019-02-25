أمن الجيزة يشن حملة موسعة في أكتوبر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية موسعة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في القضاء على حائزي الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة التي استهدفت قطاع أكتوبر في مجال المرور عن ضبط عدد 15 سحب متنوع 50 كلبش 70 نموذج 125.



وفي مجال المرافق تم ضبط 1 عربة فول – 3 برميل بلاستيك – 7 لوح خشب – 3 حامل حديد – 1 كلمن مياه – 3 شعلة – 6 أسطوانات غاز 500 يافطة إعلان.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.