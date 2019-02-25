مقتل "29 " متمردا في عملية أمنية شرق بوركينا فاسو

أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو أن قوات الدفاع والأمن قتلت 29 متمردا خلال عملية أمنية في شرق البلاد.



ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الإثنين، عن الكولونيل كريم أويلي - المتحدث باسم القوات المسلحة - قوله، إن القوات الخاصة شنت هجوما برا وجوا، يومي التاسع عشر، والعشرين من فبراير الجاري شرق البلاد، أسفر عن مقتل تسع وعشرين متمردا، وضبط أسلحة وذخيرة وعتاد عسكري.



يذكر أن بوركينا فاسو تشهد موجة من أعمال العنف التي يقوم بها متمردون، مما حدا بالحكومة "مؤخرا " إلى إعلان حالة الطوارىء في أربعة عشر إقليما بالبلاد.