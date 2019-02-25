9 ملايين جنيه أرباح "مصر للزيوت والصابون" فى 7 أشهر

كشف مجلس إدارة شركة "مصر للزيوت والصابون" عن تراجع أرباح الشركة قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 45.8%، لتصل إلى 9.05 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 16.71 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وأرجعت تراجع الأرباح إلى أن الفائض الذي تم تحقيقه خلال الفترة من العام المالي الماضي جاء نتيجة أرباح رأسمالية بنحو 10 ملايين جنيه من بيع أراضٍ، وتم تعديلها بقرار الجمعية العامة للشركة في 24 أكتوبر الماضي.



كما تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 801.18 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 807.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.