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الإثنين 25/فبراير/2019 - 01:29 م

"عبدالعال" ينتقد غياب النواب ويحذر من الثناء على الوزراء

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2531396

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غياب النواب عن التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية لإثبات حضورهم الجلسة العامة، قائلًا: وخاصة النواب الذين لم يوقعوا على البصمة دون عذر.

وطالب رئيس المجلس خلال انعقاد الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين، بمراجعة كشوف التوقيعات، مهددًا بنشر أسماء النواب في الصحف، قائلًا: "النواب إللى مبصموش هننشر الأسماء في الصحافة عشان الناخبين فى الدواير يعرفوا اللى انتخبوه بيجوا ولا مبيجوش".

وحذر "عبدالعال" النواب من كلمات الشكر والثناء في حضور الوزراء، خاصة أثناءعرض طلبات الإحاطة.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن طلبات الإحاطة هي في الأساس نقد للمسئول، متسائلا: كيف تتحول طلبات الإحاطة إلى شكر وثناء له.

وأكد رئيس مجلس النواب أن من يريد أن يشكر الوزير على ما يقوم به يذهب إلى مكتبه، قائلا:
كلمات الشكر والثناء ممنوعة في طلبات الإحاطة.

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