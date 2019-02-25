"العالمية للاستثمار" تبحث تعجيل بعض مواد النظام الأساسي للشركة

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن الجمعية العامة غير العادية لشركة العالمية للاستثمار والتنمية وافقت على تعديل المادتين 29 و21 من النظام الأساسي للشركة.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن الجمعية وافقت على تضمين نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخابات مجلس الإدارة.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 3.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2017.