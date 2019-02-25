النفط العراقي: سنتفاوض مع إقليم كردستان حول تصدير 250 ألف برميل

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم الاثنين، عن اعتزام وزارة النفط الدخول في حوار لحسم قضية تصدير 250 ألف برميل من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي.



وقال الغضبان لتلفزيون "العراقية" الحكومي:" حتى الآن لم تتسلم شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصة 250 ألف برميل من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعراق".



وأضاف:"نتوقع قريبا أن يحصل حوار بين وزارة النفط والإقليم، وما فشلنا فيه في السابق، يمكن تحقيقه الآن، واعتقد أن هناك فرصة طيبة لتطبيق اتفاق الآن".



وأوضح أن العراق ملتزم بقرار منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) بتخفيض الإنتاج.



ورجح الوزير العراقي أن تصل أسعار النفط في حال التزام المنتجين بقرار تخفيض الإنتاج إلى 70 أو 72 دولارًا للبرميل الواحد، وأن سعر 65 إلى 70 دولارا للبرميل سيكون مريحا بالنسبة للعراق.